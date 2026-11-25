Starbucks залучила банки для підготовки до можливого продажу свого бізнесу в Японії за кілька мільярдів доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters і Bloomberg.

Банки та потенційні інвестори

За даними Bloomberg, компанія співпрацює, зокрема, з Citigroup і Morgan Stanley. Starbucks уже почала з’ясовувати інтерес до активу серед стратегічних і фінансових інвесторів, повідомили агентству обізнані із ситуацією співрозмовники.

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Reuters зазначив, що не зміг одразу незалежно підтвердити повідомлення Bloomberg. Ідеться про потенційний продаж, а не про укладену угоду.

Оцінка японського бізнесу

У вересні Reuters повідомляв, що Starbucks розглядала продаж більшості акцій японського підрозділу. За оцінкою агентства, потенційна угода могла оцінити найбільший закордонний ринок Starbucks, де компанія самостійно управляє закладами, приблизно у 3 мільярди доларів.

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