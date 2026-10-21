Starbucks Hong Kong вибачився перед південнокорейським клієнтом після того, як у закладі мережі в міжнародному аеропорту Гонконгу на його стаканах із кавою замість прізвища Kim надрукували Kimchi. Інцидент стався ввечері 11 жовтня в закладі Departures West Hall біля виходу на посадку №61, повідомляє Korea Herald.

Напис на стаканах

38-річний чоловік, який попросив називати його лише за прізвищем Кім, купував каву перед вильотом до Сеула разом із дружиною. Замовлення оголосили на прізвище Kim, тому він забрав напої, не перевіривши написи на стаканах. Помилку клієнт помітив уже під час очікування посадки на рейс.

Чоловік повернувся до закладу, щоб отримати пояснення. За його словами, працівниця, яка приймала замовлення, перепросила та сказала, що помилково внесла неправильне ім'я і не мала наміру образити клієнта. Кім попросив покликати керівника зміни, оскільки засумнівався, що заміна прізвища Kim на Kimchi могла бути випадковою.

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Позиція компанії

Керівник зміни на прізвище Ю показав клієнту екран каси та пояснив, що працівниця ввела Kim, але під час перегляду варіантів випадково обрала Kimchi. За словами Кіма, після огляду інтерфейсу він засумнівався, що такий вибір міг статися автоматично, оскільки для нього, на його думку, потрібне додаткове введення даних.

Через шість днів після запиту Korea Herald Starbucks Hong Kong надіслав виданню письмові вибачення. У компанії заявили, що не толерують дискримінаційної чи неповажної поведінки, зв'язалися з клієнтом для особистого вибачення та посилять внутрішнє навчання працівників, щоб запобігти подібним випадкам.

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