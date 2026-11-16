Старі ВДЕ-проєкти Британії можуть отримати майже £9 млрд наступного року — The Guardian

Старі вітрові та сонячні електростанції у Великій Британії можуть отримати майже £9 млрд ринкових доходів і субсидій у наступному фінансовому році завдяки високим цінам на електроенергію. Як повідомляє The Guardian, ідеться про об’єкти, введені в експлуатацію у 2003–2014 роках і підключені до старої державної схеми підтримки відновлюваної енергетики.

Доходи від ринку і субсидій

За розрахунками незалежного дослідницького проєкту Energy Competitiveness Unit, такі проєкти можуть отримати £4,5 млрд субсидій і £4,2 млрд доходу від оптового продажу електроенергії. Майже третина британських вітрових і сонячних ферм, що використовують стару схему Renewables Obligation, може претендувати на підвищені субсидійні виплати.

За даними ECU, очікувані надходження розробників приблизно на 50% перевищать рівень до повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, після якого ціни на газ різко зросли. За схемою Renewables Obligation виробники отримують виплати понад доходи від оптового ринку, тому вищі ціни на газ збільшують і витрати на субсидії для відновлюваної енергетики.

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Пропозиція перейти на фіксовані контракти

Energy Competitiveness Unit вважає, що стару схему підтримки слід реформувати, аби знизити витрати електроенергетичної системи в коротко- та середньостроковій перспективі. Директор ECU Ендрю О’Браєн заявив, що через зростання оптових цін багато розробників отримують значно більше, ніж могли обґрунтовано очікувати під час ухвалення інвестиційних рішень.

Уряд раніше оголосив про намір із квітня 2026 року перенести три чверті витрат за схемою Renewables Obligation з рахунків домогосподарств до загального оподаткування. Також уряд попередив, що старі генерувальні об’єкти можуть зіткнутися з вищими податками на надприбутки, якщо не перейдуть на новий контракт із частково фіксованою субсидією.

За альтернативною моделлю ECU, повний перехід генераторів на контракти з фіксованою ціною міг би скоротити витрати на електроенергію на £3,8 млрд наступного року та на £9,2 млрд за 10 років. Генеральна директорка RenewableUK Тара Сінгх водночас заявила, що відновлювана генерація допомагає стримувати рахунки, витісняючи з енергосистеми дорожчий газ.

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