Старший міністр Лі закликав Австралію зблизитися з АСЕАН — Channel NewsAsia

Старший міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун закликав Австралію поглиблювати економічні, безпекові та міжлюдські зв’язки з державами Південно-Східної Азії. Під час циклу лекцій ABC Boyer Lecture Series 8 листопада він заявив, що тісніша взаємодія з регіоном посилить конкурентоспроможність і стійкість Австралії у дедалі фрагментованішому світі, повідомляє Channel NewsAsia.

Лі зазначив, що Австралія не належить до країн Південно-Східної Азії, однак має бути близьким партнером АСЕАН. За його словами, суперництво великих держав посилюється, а багатостороння система слабшає. Він також вказав, що США переоцінюють свою глобальну роль у питаннях безпеки та торгівлі, тоді як стратегічний і економічний вплив Китаю зростає.

Співпраця у сфері безпеки

Старший міністр закликав Австралію зберігати активну присутність в Азії та розвивати партнерства з країнами зі схожими підходами. Він наголосив на важливості підтримання прагматичних робочих контактів і каналів зв’язку між збройними силами, зокрема для уникнення прорахунків та інцидентів.

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На думку Лі, Австралія має дипломатичну вагу, економічні ресурси й тривалі зв’язки в регіоні, щоб допомагати країнам створювати практичні механізми співпраці у торгівлі, готовності до пандемій і протидії зміні клімату. Він також згадав роль Канберри у створенні Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та Всеосяжної і прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Інвестиції та зв’язки між людьми

Лі закликав австралійський бізнес більше інвестувати в країни АСЕАН. Він зазначив, що обсяг торгівлі Австралії з Південно-Східною Азією зростає, проте її інвестиційна присутність там є скромнішою: Австралія інвестує в усі країни АСЕАН разом не більше, ніж у Нову Зеландію. Він назвав перспективними напрямами критичні мінерали, агробізнес, відновлювану енергетику, цифрові технології та deep tech.

Окремо сінгапурський посадовець наголосив на потребі зміцнювати зв’язки між людьми через освітні програми та міграцію. Він нагадав, що люди, народжені за кордоном, становлять третину жителів Австралії, а серед них є близько 70 тисяч вихідців із Сінгапуру.

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