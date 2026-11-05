Старший міністр Сінду Меман доручив підготувати маршрути автобусів у Карачі — Dawn

У Карачі, Пакистан, старший міністр провінції Сінд Шарджіл Інам Меман доручив транспортному відомству остаточно визначити маршрути для двоповерхових та електричних автобусів, які мають прибути до міста пізніше цього місяця. Про це повідомляє Dawn.

На нараді міністр також наказав остаточно визначити місця для зарядних станцій, депо та автобусних зупинок, а також завершити інші технічні й адміністративні заходи для запуску нового транспорту. Під час планування маршрутів він закликав приділити особливу увагу головним дорогам, комерційним центрам, навчальним закладам і житловим районам.

Маршрути для районів із найбільшим попитом

За словами Мемана, збільшення кількості автобусів має супроводжуватися ефективною організацією маршрутів і роботи всієї системи. Він зазначив, що двоповерхові та електричні автобуси повинні курсувати до частин Карачі, де мешканці найбільше потребують громадського транспорту.

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На зустрічі також обговорили організацію маршрутів нових автобусів, будівництво ліній Red Line і Yellow Line системи швидкісного автобусного транспорту BRT, а також роботу Green Line.

Роботи на лініях BRT

Учасники наради вирішили відкрити розворот, споруджений для Red Line на Університетській дорозі, щоб полегшити пересування пасажирам. Меман доручив ужити надзвичайних заходів для своєчасного завершення Red Line.

Крім того, він наказав у пріоритетному порядку завершити роботи на депо №1 і №2 Yellow Line та якнайшвидше завершити будівництво другої ділянки мосту Тадж Хайдера. Відповідальні посадовці мають щодня контролювати хід будівництва.

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