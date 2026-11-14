Starship вивів на орбіту 26 супутників Starlink V3 — Ars Technica

Компанія SpaceX 13 листопада провела зі Starbase у штаті Техас, США, 15-й випробувальний політ Starship і вивела на низьку навколоземну орбіту 26 супутників Starlink V3. Це був другий політ Starship на низьку навколоземну орбіту, повідомляє Ars Technica.

Супутники на орбіті

Перший ступінь відокремив верхній ступінь над Мексиканською затокою. Після цього верхній ступінь Starship увімкнув двигуни Raptor і вийшов на номінальну орбіту.

Приблизно через 40 хвилин після старту корабель випустив 26 супутників через вузький люк у нижній частині апарата. Усі супутники успішно досягли орбіти та мають за допомогою бортової тяги підвищити її. Їхні сонячні панелі після повного розгортання сягають 60 метрів завдовжки.

Перший ступінь не повернувся до Starbase

Під час повернення перший ступінь не спрямували до комплексу Starbase для захоплення стартовою вежею. Через неуточнену проблему апарат отримав команду відхилитися до Мексиканської затоки, де вибухнув.

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SpaceX розраховувала повернути цей прискорювач, відновити його та використати повторно. Компанія раніше вже саджала й повторно запускала прискорювачі Starship, але ще не робила цього з новітньою третьою версією системи.

Наступним етапом місії може стати повернення верхнього ступеня Starship до Starbase в суботу, 14 листопада. Для цього апарат має пройти перевірки на орбіті та під час входження в атмосферу. Якщо вони будуть успішними, повернення планувалося приблизно на 15:15 за місцевим часом у Техасі, або 21:15 UTC. Інакше корабель можуть звести з орбіти над океаном.

Для цього польоту SpaceX також внесла зміни до теплозахисного покриття корабля. Компанія встановила додаткові механізми кріплення плиток у зонах із найбільшим ризиком їхнього відпадання та застосувала на значній частині теплозахисту вигнуті плитки, що мають зменшувати нагрівання у проміжках між ними.

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