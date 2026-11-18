Стартап BrightAI залучив 97 млн доларів у новому раунді фінансування, який очолила Smith Point Capital. У раунді також взяли участь GE Vernova, Cobalt Capital, Marlinspike Partners, Zero Infinity Partners, а також попередні інвестори Khosla Ventures, Inspired Capital і Upfront Ventures, повідомляє Fortune. За словами обізнаного джерела видання, оцінка BrightAI після раунду становить 750 млн доларів, а загальний обсяг її залученого капіталу зріс до 184 млн доларів.

Сенсори замість планових перевірок

BrightAI розробляє платформу Stateful для постійного моніторингу стану інфраструктури. Вона поєднує датчики на електроопорах, трубопроводах, компресорах і резервуарах з автономними роботами, дронами та носимими ШІ-помічниками для польових працівників.

Засновник компанії Алекс Гокінсон вважає, що оператори енергетичних, водопровідних і трубопровідних систем досі значною мірою покладаються на періодичні огляди персоналом. За його словами, від 50% до 70% таких виїздів не виявляють проблем, тоді як критичні поломки можуть статися між запланованими перевірками.

Компанія заявляє, що її система працює більш ніж на 50 тисячах об’єктів та обробляє десятки трильйонів показань датчиків. Серед клієнтів BrightAI називає GE Vernova, Reworld, Osmose Utilities Services, Azuria Water Solutions, Kodiak Gas Services і Diamondback Energy. За оцінкою Гокінсона, клієнти в середньому можуть виявляти проблеми за 51 день до аварії, яка без цього могла б стати катастрофічною.

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Міжнародне розширення

Нові кошти BrightAI планує спрямувати переважно на міжнародне розширення. За оцінкою компанії, майже 60% її доступного ринку розташовано поза межами Північної Америки. BrightAI також відкриває закордонні офіси після подвоєння штату у 2025 році.

Компанія повідомила, що опитала 12 158 операторів із 16 галузей: 98% респондентів, за її даними, не мають достатньої інформації про стан своїх активів. BrightAI оцінює потенційний щорічний вплив від скорочення зайвих виїздів, витрат на працю та аварійних ремонтів у понад 7,5 трлн доларів. Це розрахунок самої компанії.

GE Vernova вже є клієнтом BrightAI та інвестувала в новому раунді. У релізі BrightAI зазначено, що GE Vernova застосовуватиме платформу в напрямах Power, Wind та Electrification. Гокінсон також заявив, що підключення нового клієнта раніше тривало від двох до трьох років, а тепер займає менш ніж шість місяців.

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