Кібербезпековий стартап Calif заявив, що за допомогою нещодавно випущеної OpenAI моделі GPT-6 Cyber виявив серйозну вразливість у мові програмування Java. Про це з посиланням на The New York Times повідомляє Anadolu Agency.

Вразливість у поширеній мові

Java використовують приблизно 90% компаній зі списку Fortune 500. Мова застосовується в банківській сфері, охороні здоров’я, авіації та технологічній галузі. Нею також послуговуються державні установи, зокрема структури, відповідальні за національну безпеку.

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За даними агентства, Calif протягом останніх місяців за допомогою провідних моделей штучного інтелекту виявив низку серйозних програмних вразливостей. Остання знахідка стосується однієї з найпоширеніших мов програмування у світі.

ШІ в дослідженні кібербезпеки

Старший дослідник Calif Брюс Денг заявив, що Java є основою сучасної економіки, а помилка практично торкнеться всіх великих компаній. У матеріалі зазначається, що дедалі потужніші системи ШІ здатні виявляти слабкі місця у програмному коді настільки швидко, що фахівцям із кібербезпеки може бути складніше їх досліджувати та усувати.

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