Стартап для програмування Cognition AI веде переговори про новий раунд фінансування, за якого його оцінка може сягнути $75 млрд. Про це повідомило Channel NewsAsia, яке опублікувало матеріал Reuters.

Дані Bloomberg News

За даними Bloomberg News, про переговори стало відомо 20 листопада. Видання послалося на людей, обізнаних із ситуацією. Reuters є джерелом матеріалу, опублікованого Channel NewsAsia.

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Статус можливого раунду

Йдеться саме про переговори, а не про укладену чи завершену угоду. Оцінка у $75 млрд фігурує як можлива оцінка компанії в межах обговорюваного раунду. У короткому повідомленні не зазначено обсяг можливого залучення, потенційних інвесторів, строки раунду або позицію Cognition AI щодо цих переговорів. Також у матеріалі немає коментаря компанії та не вказано, чи досягли сторони будь-яких домовленостей.

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