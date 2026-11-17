Стартап Cognition представив Devin Bots — інструмент для розробки програмного забезпечення, який координує команди ШІ-агентів Devin під час роботи над складними проєктами протягом кількох днів або тижнів. Наприклад, бот може розподілити між агентами завдання зі створення Android-версії застосунку для iPhone та підтримувати її актуальність після змін у версії для iPhone.

Як повідомляє Fortune, Devin Bots створені спеціально для розробки ПЗ. Генеральний директор Cognition Скотт Ву назвав «самокероване програмне забезпечення» напрямом розвитку галузі, наголосивши, що людина все одно визначатиме цілі роботи системи.

Робота в команді та вибір моделей

За даними компанії, бот може приєднуватися до Slack як окремий учасник команди, зберігати контекст роботи протягом тижнів і звертатися до людей, якщо він заблокований або потребує рішення. Кілька працівників можуть взаємодіяти з одним ботом, зокрема через iMessage.

Ву заявив, що Devin Bots не прив'язані до моделей однієї лабораторії. Система добирає моделі для планування, дизайну, роботи з комп'ютером та інших етапів проєкту, а для рутинного написання коду може використовувати швидші й дешевші моделі. Кожному боту також можна встановити окремий бюджет і оцінювати результати його роботи.

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Конкуренція та контроль доступу

OpenAI представила постійно активного агента Dots, який інтегрується з Codex для керування командами агентів під час розробки ПЗ. Anthropic має схожий продукт Duet, сумісний із Claude Code. Для Cognition ці компанії водночас є постачальниками моделей і конкурентами, оскільки вдосконалення Codex та Claude Code може зменшити потребу клієнтів у Devin.

Cognition повідомила, що використання Bots серед десятків клієнтів раннього доступу, зокрема Decagon, Fireworks AI та Reducto, за два тижні зросло вдесятеро. Компанія також заявила, що у вересні її річний темп доходу перевищив $1 млрд. За словами гендиректорки Citigroup Джейн Фрейзер, продукт Devin використовують 14 тисяч інженерів банку.

Боти працюють на окремих хмарних комп'ютерах і не мають доступу до паролів та ключів на ноутбуках інженерів, заявив Ву. Адміністратори визначають доступні для кожного бота репозиторії коду та інструменти, а команди можуть встановлювати, які зміни потребують перевірки людиною, а які низькоризикові редагування дозволено автоматично схвалювати й об'єднувати з кодом.

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