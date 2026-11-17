Стартап у сфері кібербезпеки Corma залучив $125 млн у раунді фінансування Series A при оцінці компанії у $1 млрд. Раунд очолила інвестиційна компанія NEA. Від представлення продукту Corma минуло близько трьох місяців, повідомляє TechCrunch.

Інвестори та продукт

З урахуванням нового раунду Corma загалом залучила $185 млн. Серед інвесторів стартапу — Sequoia Capital, Khosla Ventures і Coatue. Компанія розробляє моделі та агентів на основі штучного інтелекту, навчених для захисту у сфері кібербезпеки.

Corma вийшла з режиму прихованої розробки у серпні. За даними видання, інтерес до її продукту зріс після серії інцидентів у сфері безпеки 21 жовтня.

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Інциденти у сфері безпеки

Того дня виявили критичну вразливість у PHP — популярній мові вебпрограмування. Також виявили вразливість у Node.js, середовищі виконання JavaScript із відкритим кодом. Інструмент LiteLLM із відкритим кодом, який використовується як проксі для маршрутизації запитів до кількох постачальників великих мовних моделей, теж повідомив про інцидент із безпекою.

На ринку ШІ-рішень для кіберзахисту працюють також новий стартап Armadin Кевіна Мандії, Anthropic, OpenAI, Microsoft та інші компанії. Corma заявляє, що відрізняється фокусом на передових дослідженнях штучного інтелекту для захисту.

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