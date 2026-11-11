Стартап Fractile залучив $720 млн за оцінки $7 млрд — Channel NewsAsia

У Великій Британії стартап із розробки чипів для штучного інтелекту Fractile залучив $720 млн у раунді фінансування Series C. Компанію, що базується в Лондоні та Брістолі, оцінили у $7 млрд, що робить її одним із найдорожчих технологічних стартапів країни, повідомляє Channel NewsAsia.

Інвестори раунду

Раунд очолили Thrive Capital, Founders Fund, Lightspeed і Redpoint. Серед інших інвесторів — венчурний підрозділ Google CapitalG, BlackRock, DST Global, Елад Гіл, Balderton, SV Angel, британський Sovereign AI Fund і British Business Bank. У фінансуванні також взяв участь уряд Великої Британії.

Fractile розробляє чипи для ШІ-інференсу — процесу, під час якого моделі штучного інтелекту генерують відповіді. Компанія заявляє, що її технологія має забезпечити вищу швидкість роботи, а також знизити споживання енергії та витрати.

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ШІ-інфраструктура Великої Британії

Інвестиція стала свідченням підтримки зусиль Великої Британії зі створення власної ШІ-інфраструктури, а не лише залежності від закордонних постачальників обчислювальних потужностей. Водночас вона відображає інтерес інвесторів до компаній, що розробляють апаратне забезпечення для ШІ, — ринку, на якому домінують Nvidia та кілька азійських виробників напівпровідників.

Міністр штучного інтелекту Великої Британії Канішка Нараян заявив, що країна прагне зберігати більше робочих місць, інвестицій та економічної цінності, які створюють її наукові й технологічні розробки. За його словами, уряд має намір змінити ситуацію, за якої технології та індустрії, створені на основі британських ідей, розвивалися в інших країнах.

Fractile планує випустити свій перший комерційний чип наступного року. Велика Британія вже має розробника чипів Arm, технології якого використовують у мільярдах пристроїв, однак її виробництво напівпровідників значно менше, ніж у США та країнах Азії.

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