Стартап Isomorphic Labs, що розробляє ліки із застосуванням штучного інтелекту, залучив $5 млрд у раунді фінансування Series C. Компанію заснував колишній керівник Google DeepMind Деміс Хассабіс, повідомляє CNBC.

Інвестори раунду

Раунд спільно очолили Greenoaks і Sequoia Capital. У фінансуванні також брали участь Andreessen Horowitz, а Alphabet, материнська компанія Google, здійснила інвестицію.

Залучені кошти Isomorphic Labs спрямує на розробку нових лікарських засобів за допомогою ШІ. Компанія створює власну систему для розробки ліків і портфель терапевтичних кандидатів, спроєктованих із використанням штучного інтелекту.

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Плани компанії

За словами Хассабіса, новий раунд має прискорити створення базових моделей біології, поглибити розуміння системних захворювань і наблизити перші терапевтичні програми компанії до клінічних випробувань.

Isomorphic Labs була виокремлена з DeepMind у 2021 році, і відтоді Хассабіс є її генеральним директором. Раунд Series C відбувся приблизно через три з половиною місяці після того, як він відійшов від посади генерального директора DeepMind. У травні Isomorphic Labs залучила $2,1 млрд у раунді Series B.

За даними платформи Dealroom, стартапи у сфері пошуку ліків залучили у 2026 році $23,2 млрд — рекордний обсяг фінансування для цього напряму.

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