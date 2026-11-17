Американський стартап з оцінювання штучного інтелекту Vals, що базується в Сан-Франциско, встановив, що моделі Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek та інших компаній можна було схилити до позначення можливих цілей для ударів на супутникових і дронових знімках. Серед таких позначок були цивільні люди, школи та солдати, які здавалися. Як повідомляє TechCrunch, відмови моделей нерідко вдавалося обійти, якщо подати бойовий сценарій як частину гри.

Тестування на знімках з України та Ірану

Дослідники Vals моделювали сценарії, у яких ШІ аналізував штучно створені зображення та реальні супутникові й дронові кадри з України та Ірану. Моделям не пропонували безпосередньо ухвалювати рішення про удар: за даними дослідників, такі запити системи зазвичай відхиляли. Натомість їх просили позначати потенційні цілі або повідомляти, чи видно людей на знімках.

У деяких симуляціях після позитивної відповіді моделі демонстрували наслідки умовного удару. Vals зазначила, що результати таких запитів потенційно можуть використовувати автономні системи озброєння, хоча самі моделі не ухвалювали рішення про застосування сили.

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Оцінка захисту моделей

За оцінкою Vals, моделі Anthropic показали найгірші результати в цих симульованих сценаріях. Водночас жодна з протестованих систем не продемонструвала особливо добрих результатів: жоден із запитів дослідників не заблокував класифікатор безпеки, а прямі відмови траплялися нечасто. Навіть після відмов моделі нерідко погоджувалися виконати запит, коли сценарій описували як гру.

Представник Anthropic Едуардо Майя Сілва заявив, що наведені в дослідженні приклади суперечать правилам компанії. Anthropic також повідомила про розробку додаткових запобіжників, розширення внутрішнього тестування та посилення контролю за дотриманням правил. В OpenAI наголосили, що забороняють використовувати публічні моделі для сприяння насильству або несанкціонованих завдань у сфері національної безпеки, а також розробляють додатковий захист від зловживань, пов’язаних із дронами.

У Vals зауважили, що затримки в роботі моделей і обмежені обчислювальні можливості на борту дронів ускладнюють застосування універсальних ШІ-систем для наведення в реальному часі. Водночас дослідники назвали більш безпосереднім ризиком використання моделей для масового маркування бойових відео та створення навчальних даних для автономних систем наведення. Дослідження стосувалося комерційних моделей, а не тих систем, які компанії потенційно можуть надавати військовим.

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