Stelco поверне 175 працівників на завод у Гамільтоні — Al Jazeera

Канадський виробник сталі Stelco поверне на роботу всіх 175 працівників, яких звільнили із заводу в Гамільтоні, та виплатить їм заднім числом стандартну зарплату, яку вони отримали б у цей період. Працівники мають повернутися 1 грудня після того, як компанія досягла домовленостей із достатньою кількістю клієнтів для відновлення завершальних виробничих операцій, повідомляє Al Jazeera.

Тиск уряду та профспілки

Оголошення пролунало після кількатижневого протистояння між працівниками, профспілкою, канадським урядом і американським власником Stelco — Cleveland-Cliffs. Незадовго до цього міністерка промисловості Канади Мелані Жолі заявила, що домагатиметься через суд примусового продажу Stelco, якщо до кінця дня не отримає відповіді від керівництва Cleveland-Cliffs.

Президент місцевого осередку профспілки United Steelworkers Local 1005 Рон Веллс привітав рішення та пов’язав його з тиском працівників, профспілки й уряду. На пресконференції він назвав звільнення незаконними й аморальними. Жолі заявила, що результат демонструє інвесторам дію верховенства права в Канаді.

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Причини звільнень

Cleveland-Cliffs, яка придбала Stelco у 2024 році, наприкінці вересня оголосила про можливе звільнення до 500 працівників на підприємствах у Гамільтоні та Нантікоку в Онтаріо. Компанія посилалася на слабкий попит і складні ринкові умови для холоднокатаного та покритого сталевого прокату, який використовують, зокрема, у виробництві автомобілів і побутової техніки.

Власник також пояснював фінансові труднощі Stelco митами президента США Дональда Трампа на канадську сталь і конкуренцією з дешевшою іноземною сталлю. Водночас Оттава заявляла, що звільнення суперечать зобов’язанням Cleveland-Cliffs, взятим під час придбання Stelco, зокрема щодо збереження кількості канадських працівників, об’єднаних у профспілку, до 2029 року.

У Cleveland-Cliffs заявили, що клієнти погодилися підтримати роботу підприємства в Гамільтоні, водночас компанія поскаржилася на відсутність реакції федерального уряду на недоліки програми реагування на мита. Деталей домовленостей із клієнтами компанія не навела.

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