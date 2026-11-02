Стічні води й далі забруднюють Колиску людства в ПАР — Daily Maverick

У районі Mogale City у ПАР неочищені стічні води продовжують потрапляти до водотоків поблизу об’єкта Світової спадщини «Колиска людства». Забруднення пов’язують із проблемами на станції очищення стічних вод Percy Stewart та насосних станціях у Мансівіллі й Бріквейлі, повідомляє Daily Maverick.

Проблеми з насосними станціями

Активіст Тревор Бро, член Асоціації Світової спадщини «Колиска людства», заявив виданню, що скиди зі станції Percy Stewart залишаються проблемою близько десяти років. За його словами, насосні станції інколи працюють приблизно рік, але згодом знову виходять з ладу.

У своєму звіті наприкінці вересня Бро зазначив, що 14 вересня насосна станція в Мансівіллі не працювала вже чотири дні через імовірну проблему з електропостачанням. За його даними, рівень стоків у резервуарі був підвищеним, відходи відкачували вантажівками, а з переповненого люка каналізація текла вулицею, вниз долиною та до струмка Blougat Spruit. Звідти вода зрештою потрапляє до Blaaubankspruit.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на водойми та бізнес

Blaaubankspruit протікає повз печери Стеркфонтейн, відомі знахідками викопних решток. Daily Maverick зазначає, що забруднення також позначилося на Brookwood Trout Farm: ставки, де раніше розводили форель, більше не придатні для цієї риби.

Девід Бейн, який керує фермою разом із родиною, розповів виданню, що кількість працівників скоротилася з дев’яти до двох, а потік відвідувачів у вихідні знизився приблизно з 400 до 40 людей. За його словами, якість води у струмку змінюється, однак життя в ньому практично немає. У ставках ще можуть жити витриваліші види риб, зокрема вусачі, лящі та коропи.

За даними видання, у заяві від 17 жовтня 2024 року муніципалітет Mogale City визнавав давні проблеми на станції Percy Stewart і насосних станціях. Муніципалітет запевняв, що об’єкти отримують необхідну увагу, аби стоки, які скидають у річки, були безпечними для людей, тварин і довкілля. Daily Maverick повідомило, що не змогло отримати новий коментар від муніципалітету.

Читай нас у