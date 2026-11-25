У Греції загальнонаціональний страйк працівників державного сектору та низки приватних профспілок порушив транспортне сполучення. Через акцію зупинилися поромні маршрути до островів, ранкові та вечірні рейси метро, а в деяких регіональних аеропортах призупинили польоти.

До страйку долучилися моряки, працівники транспорту та телекомунікацій. Учасники акції вимагають підвищення зарплат, відновлення щорічних премій, скасованих під час боргової кризи, а також збільшення державних витрат на охорону здоров’я й освіту, повідомляє Cyprus Mail.

Вимоги профспілок

Страйк організувала найбільша профспілка працівників державного сектору Греції ADEDY. Державні службовці, зокрема вчителі та лікарі державних лікарень, планували провести демонстрації в Афінах та інших містах країни.

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У ADEDY заявили, що домагаються суттєвого підвищення оплати праці, яке компенсувало б втрату купівельної спроможності. Профспілка також вказала на зростання цін, заморожування зарплат, енергетичну бідність і проблеми у системах державної медицини та освіти.

Тиск через вартість життя

Це вже третя страйкова акція впродовж кількох тижнів. Після фінансової кризи минулого десятиліття, під час якої Греція отримала пакети фінансової допомоги на близько 280 млрд євро, зарплати в країні зростали, а податки знижувалися. Водночас багато домогосподарств стикаються зі зростанням орендної плати та загальної вартості життя, зокрема через дорожчання харчів і енергії.

Уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса цього року оголосив про податкові пільги й субсидії на приблизно 2,2 млрд євро для підтримки людей із низькими доходами та пенсіонерів. Також він пообіцяв із грудня 2027 року виплачувати різдвяну премію в 500 євро приблизно 700 тисячам держслужбовців.

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