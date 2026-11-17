В Іспанії 24-годинний страйк працівників залізниці майже паралізував приміське сполучення Мадрида та спричинив масові скасування поїздів по всій країні. Перебої торкнулися понад 1,5 млн регулярних пасажирів, повідомляє Anadolu Agency.

Скасування у Мадриді та Каталонії

Профспілки закликали до страйку працівників державного перевізника Renfe, операторів швидкісних поїздів Iryo та Ouigo, а також кількох вантажних компаній. У Renfe заявили, що машиністи не забезпечили мінімально необхідних перевезень: 97% приміських поїздів Мадрида, які мали курсувати в години ранкового пік, скасували.

У каталонській мережі Rodalies не вирушили зі станцій 40% поїздів, передбачених графіком на період страйку. Renfe порадила пасажирам користуватися альтернативними видами транспорту. Водночас джерела у профспілці машиністів SEMAF повідомили El País, що машиністи не отримали призначення особисто, як цього, за твердженням профспілки, вимагають правила. SEMAF поклала відповідальність за значні перебої на Renfe.

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Вимоги профспілок щодо безпеки

Страйк також вплинув на далеке сполучення. Оператори заздалегідь скасували 90 із 312 запланованих на вівторок відправлень швидкісних поїздів. Renfe також заявила про скасування ще 12% її високошвидкісних і далекого сполучення рейсів, які мали курсувати за мінімальним графіком.

Профспілки вимагають поліпшення безпеки після двох смертельних залізничних аварій. Вони заявляють, що уряд не виконав зобов’язань, даних у лютому після аварії 18 січня в Адамусі на півдні Іспанії, де загинули 46 людей. Після аварії 28 жовтня в Урді, яка забрала життя 69 людей, вимоги щодо дій поновилися. Нинішній страйк відбувся після страйку машиністів 10 листопада, який також значною мірою зупинив приміське сполучення в Мадриді та Барселоні.

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