Страховик UnitedHealth Group оскаржив знижені рейтинги Medicare Advantage — STAT News
Страховик UnitedHealth Group подав позов проти федерального уряду через знижені зіркові рейтинги планів Medicare Advantage на 2027 рік. Як повідомляє STAT News, компанія оскаржує методику, за якою Центри з надання послуг Medicare і Medicaid розрахували ці показники.
Щонайменше 15 позовів
Позов UnitedHealth став щонайменше 15-м оскарженням рейтингів Medicare Advantage на 2027 рік. Компанія є найбільшим страховиком у програмі Medicare Advantage та забезпечує покриття для понад 9 млн людей. Щорічний період вибору планів Medicare завершується 7 грудня.
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Як працює система оцінювання
Держава оцінює плани Medicare Advantage за шкалою від однієї до п’яти зірок. Рейтинг формується з урахуванням медичних обстежень, задоволеності клієнтів та інших показників, які входять до складної формули.
Плани з рейтингом щонайменше чотири зірки отримують бонусні виплати. Страховики у своїх позовах стверджують, що методика оцінювання є непослідовною та неправомірно знижує їхні результати нижче порогу для отримання таких виплат.