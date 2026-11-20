Страховик UnitedHealth Group подав позов проти федерального уряду через знижені зіркові рейтинги планів Medicare Advantage на 2027 рік. Як повідомляє STAT News, компанія оскаржує методику, за якою Центри з надання послуг Medicare і Medicaid розрахували ці показники.

Щонайменше 15 позовів

Позов UnitedHealth став щонайменше 15-м оскарженням рейтингів Medicare Advantage на 2027 рік. Компанія є найбільшим страховиком у програмі Medicare Advantage та забезпечує покриття для понад 9 млн людей. Щорічний період вибору планів Medicare завершується 7 грудня.

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Як працює система оцінювання

Держава оцінює плани Medicare Advantage за шкалою від однієї до п’яти зірок. Рейтинг формується з урахуванням медичних обстежень, задоволеності клієнтів та інших показників, які входять до складної формули.

Плани з рейтингом щонайменше чотири зірки отримують бонусні виплати. Страховики у своїх позовах стверджують, що методика оцінювання є непослідовною та неправомірно знижує їхні результати нижче порогу для отримання таких виплат.

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