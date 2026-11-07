Страхування догляду в Німеччині в листопаді залучить додаткову позику — Der Spiegel

Система страхування догляду в Німеччині у листопаді скористається частиною додаткової державної позики через напружену фінансову ситуацію. Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров’я повідомляє Der Spiegel. Точний обсяг коштів, які залучать цього місяця, наразі не визначили.

Додаткове фінансування до кінця року

На початку жовтня бюджетний комітет Бундестагу схвалив для системи додаткову позику обсягом до 700 млн євро. Її надали понад уже виділену на 2026 рік позику в 3,2 млрд євро. Кошти виплачуватимуть щомісяця залежно від потреби, щоб компенсувати дефіцит ліквідності та забезпечити виконання зобов’язань системи до завершення року.

У жовтні додаткового фінансування ще не знадобилося. На той час у страховій системі залишалися 522 млн євро з первинної позики на 3,2 млрд євро, і цих коштів вистачило для здійснення виплат.

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Видатки зростають швидше за очікування

Наприкінці серпня Головне об’єднання кас обов’язкового медичного страхування, яке також представляє каси страхування догляду, заявило, що доходів системи, ймовірно, вже у жовтні не вистачатиме для повного фінансування послуг. Це стосувалося і ситуації з урахуванням уже наданої річної позики.

Міністерство фінансів Німеччини пояснило в листі до бюджетного комітету, що видатки на виплати зростають сильніше, ніж передбачали, через помітне збільшення кількості людей, які потребують догляду.

Міністр охорони здоров’я Карстен Ліннеманн, представник Християнсько-демократичного союзу, подав до Бундестагу пакет заходів для стабілізації фінансів системи у 2027 році та уникнення загального підвищення внесків. Він передбачає стримування витрат і додаткові надходження, щоб покрити ймовірний дефіцит у 7,6 млрд євро. Пропозиції щодо масштабнішої структурної реформи має підготувати окрема комісія.

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