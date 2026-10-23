Стрілянина в Хевроні поранила п’ятьох ізраїльтян — BBC News World

На військовому контрольно-пропускному пункті при в’їзді до Хеврона на окупованому Західному березі річки Йордан сталася стрілянина, під час якої поранили п’ятьох ізраїльтян. Ізраїльські посадовці заявили, що сили безпеки вбили двох підозрюваних палестинських нападників, повідомляє BBC News World.

Перестрілка на КПП

У соціальних мережах поширилися неперевірені відео, на яких, за даними BBC, видно інтенсивну перестрілку між військовими та озброєними чоловіками на КПП при в’їзді до міста.

Ізраїльська армія заявила, що в автомобілі нападників виявили велику кількість боєприпасів. Військові вважають, що нападники мали намір здійснити значно масштабніший напад.

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Реакція Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про блокування Хеврона. Його партія «Лікуд» також скасувала передвиборчі заходи, заплановані на ранок.

Стрілянина сталася на тлі підвищеної напруженості на Західному березі річки Йордан. Під час щорічного збору оливок палестинці стають мішенями екстремістських єврейських поселенців. Загальні вибори в Ізраїлі мають відбутися за чотири дні.

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