Стрілянина в Кракові: щонайменше двоє загиблих і 10 поранених — The Independent

У центрі Кракова, Польща, внаслідок стрілянини в суботу загинули щонайменше двоє людей, ще 10 осіб дістали поранення. За даними The Independent, про це повідомили представники влади.

Стрілянина на Головній площі

Постріли пролунали на Головній ринковій площі міста. Міська рада Кракова повідомила, що поліція також проводила операцію на вулиці Дітля. На момент повідомлення не було відомо, чи здійснювали правоохоронці затримання у зв’язку зі стріляниною.

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На місці працювали екстрені служби

Біля костелу Святої Марії працювали поліція та екстрені служби, зокрема санітарний вертоліт. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у заяві, оприлюдненій незадовго до 15:00 за Гринвічем, повідомив, що поліція з’ясовує передумови нападу та всі його обставини. Інших деталей про причини стрілянини або можливих причетних джерело не наводить.

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