Стрілянина в Кракові: щонайменше п’ятеро загиблих і 12 поранених — Anadolu Agency

У історичному центрі Кракова в Польщі сталася стрілянина, внаслідок якої, за повідомленнями польських медіа, загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 12 дістали поранення. Інцидент стався 7 листопада неподалік Головної ринкової площі — одного з найбільш відвідуваних туристичних місць країни.

Стрілянина біля ринкової площі

Як повідомляє Anadolu Agency, стрілянина сталася невдовзі після 15:00 за місцевим часом. Телеканал TVN24, посилаючись на пожежну службу, навів дані про п’ятьох загиблих і 12 поранених.

Радіостанція RMF FM повідомила, що нападники їхали автомобілем вулицею Славковською у напрямку площі та стріляли по людях у цьому районі. За даними мовника, також було пошкоджено магазин і трамвай.

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Поліція проводить розслідування

На місце прибули екстрені служби, а на площі приземлився вертоліт санітарної авіації. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поліція розслідує стрілянину, а він отримує оновлення від Міністерства внутрішніх справ.

Особи нападників, їхні мотиви та інші обставини події правоохоронці поки не підтвердили.

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