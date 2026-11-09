Стрілянини й атаки гранатами в Рішон-ле-Ціоні налякали мешканців — Jerusalem Post

У Рішон-ле-Ціоні в Ізраїлі серія стрілянин, атак із застосуванням гранат та ймовірних спроб вимагання викликала занепокоєння мешканців району Наркісім. Люди побоюються, що конфлікти між представниками кримінальних угруповань можуть поставити під загрозу випадкових перехожих, зокрема дітей і літніх людей, повідомляє Jerusalem Post.

Упродовж останніх місяців гранати кидали у бік житлових будинків, а стрілянина була спрямована по багатоквартирних будинках. Поліція проводить слідчі та оперативно-розшукові заходи, щоб встановити причетних до цих епізодів.

Розслідування можливого кримінального конфлікту

В одному з проваджень слідчі зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачень двом фігурантам у справі, пов’язаній із суперечкою між кримінальними організаціями Муслі та Джаруші. За даними слідства, жителі Модіїна та Холона діяли як наймані виконавці злочинів за винагороду.

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Їх також пов’язують із підпалами автомобілів у Нетанії та киданням світлошумової гранати до ресторану в Рамат-Гані. Затримання провели на автозаправній станції поблизу шосе №4, після чого у справі подали обвинувальні акти.

Напади на житлові будинки

Приблизно два місяці тому гранату кинули біля дверей квартири дружини засудженого злочинця Шломі Ніамчіка, який відбуває покарання у в’язниці. Згодом у тому самому будинку вночі стріляли по вестибюлю. Одна з версій слідства полягає в тому, що стрілянина могла бути спробою передати послання Ніамчіку через його ймовірні зв’язки з людьми, пов’язаними з організацією Джаруші.

Водночас поліція не встановила зв’язку між цими епізодами та суперечкою організацій Муслі й Джаруші та перевіряє інші можливі мотиви. Окремо правоохоронці розслідують погрози та стрілянину біля будинку заможного підрядника французького походження: за підозрою слідства, кримінальні елементи намагалися стягнути через нього борги його сина, пов’язані з криптовалютною діяльністю.

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