Музичний стримінговий сервіс Tidal із 9 грудня почне видаляти треки, які вважає повністю згенерованими штучним інтелектом. Як повідомляє Variety, платформа заявила, що стане першим музичним стримінговим сервісом, який повністю заборонить таку музику.

Нові правила каталогу

Роберт Андерсон, керівник Tidal у материнській компанії Block, написав, що за останні 90 днів 43% треків, надісланих для дистрибуції на платформу, були визначені як згенеровані ШІ. За його словами, це потребує «радикальніших» дій.

Андерсон повідомив, що на початок року з каталогу мають повністю зникнути всі композиції, цілком згенеровані ШІ. За його оцінкою, це означатиме видалення 29 млн треків, а сервіс щодня відхилятиме від 80 тис. до 85 тис. пісень. Він також заявив, що 96% ШІ-згенерованих композицій не мають жодного прослуховування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні обмеження та конкуренти

Приблизно п’ять місяців тому Tidal оголосив про припинення монетизації пісень, створених за допомогою ШІ. Виконавців зобов’язали позначати треки як згенеровані ШІ або створені за його допомогою. Також сервіс заборонив ШІ-пісні, пов’язані з шахрайськими діями, зокрема ті, що імітують відомих виконавців або можуть вводити слухачів в оману.

Spotify та Apple Music застосовують інші підходи. Apple Music заявив про намір маркувати треки, згенеровані або створені за допомогою ШІ, а Spotify повідомив, що позначатиме виконавців, яких вважає ШІ-створеннями, як AI Persona. Spotify також заявив, що цього року видалив 75 млн спам- або низькоякісних треків із каталогу, а згодом прибрав 50 млн таких треків із рекомендацій користувачів.

Читай нас у