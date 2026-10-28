Студенти Абу-Дабі зібрали 10 тисяч зимових наборів для Гази — The National

Студенти Університету гуманітарних наук імені Мохамеда бін Заїда в Абу-Дабі, ОАЕ, долучилися до пакування 10 тисяч зимових наборів для цивільного населення Гази. До комплектів увійшли загалом 70 тисяч одиниць теплого одягу та засобів обігріву, повідомляє The National.

Допомога перед зимою

Волонтерську акцію організував Фонд шейха Саїда бін Заїда Аль Нахаяна на підтримку гуманітарної місії ОАЕ для Гази. Директор операцій ОАЕ з надання допомоги в кампанії Operation Chivalrous Knight Хамуд Аль-Афарі заявив, що участь студентів демонструє цінності солідарності та щедрості, які прищеплюють молодому поколінню.

У вересні ОАЕ розпочали зимову ініціативу із забезпечення теплим одягом одного мільйона людей у секторі Гази. За словами Аль-Афарі, від початку війни у жовтні 2023 року до Гази доправили понад 131 тисячу тонн гуманітарної допомоги загальною вартістю 4,16 млрд доларів.

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Авіарейси та продовольча допомога

Цього місяця організація Dubai Humanitarian також запустила повітряний міст для доставки зимової допомоги. Перший літак із предметами першої потреби, зокрема термоковдрами для ЮНІСЕФ, прибув до єгипетського Ель-Аріша, після чого вантаж передали до Гази.

Повітряний міст передбачає кілька рейсів літаків C-130 авіакрила Дубая, кожен із яких перевозить близько дев’яти тонн гуманітарних вантажів. Щонайменше три додаткові рейси планували використати для доставки ковдр дітям та іншим уразливим групам.

Окремо ОАЕ цього місяця почали доправляти продовольчу допомогу в межах ініціативи Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge. У Дубайському всесвітньому торговельному центрі волонтери та члени громади пакували продовольчі набори для сімей і дітей у Газі.

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