Студенти єшив у Бней-Браку готові виконати вказівки рабинів — Jerusalem Post

Студенти єшив, які відвідали передвиборчий мітинг партії «Об’єднаний юдаїзм Тори» в ізраїльському Бней-Браку, заявили, що в разі посилення наступним урядом контролю за призовом до Армії оборони Ізраїлю діятимуть відповідно до вказівок своїх рабинів. Про це Jerusalem Post повідомили учасники заходу.

Мітинг під гаслом «Зберіться і встаньте за наше життя» відбувся за два дні до виборів в Ізраїлі та зібрав десятки тисяч представників харедім — ультраортодоксальних юдеїв. Однією з центральних тем була військова служба для учнів єшив, яку значна частина громади харедім вважає неприйнятною.

Вказівки рабинів

Один зі студентів, Рувен, сказав виданню, що залишить країну, якщо таку вказівку дасть його рабин. На запитання, чи залишиться він в Ізраїлі або піде служити, якщо так велить рабин, він відповів ствердно.

Інший учасник мітингу, Довід, заявив, що він та інші студенти готові пройти заради рабинів крізь вогонь і воду. За його словами, у їхній громаді виконують усе, що кажуть рабини. Шмуель наголосив, що навчання Торі є для нього головним пріоритетом, і заявив про готовність навчатися в іншому місці, якщо не зможе продовжити це в Ізраїлі.

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Погляди на призов

Водночас опитані студенти висловлювали різні особисті погляди на службу. Кілька молодих чоловіків погодилися, що частина учнів єшив хотіла б вступити до війська, але не робить цього через заборону рабинів. Один зі співрозмовників, який попросив не називати його імені, сказав, що побоюється арешту в аеропорту через свій призовний статус.

Інший студент, Хаїм, висловив прихильність до авторитету рабинів і вважав, що в разі примусового застосування призову цьому слід протидіяти. Аві заявив, що хоче залишитися в Ізраїлі, однак додав, що виконає вказівку рабина, якщо той накаже йому виїхати.

Рабин Дов Ландау, один із провідних релігійних авторитетів харедім, закликав учасників захищати навчання Торі та заявив, що учнів єшив і слухачів колелів зараз переслідують безпрецедентно. За даними жовтневого опитування Israel Democracy Institute, 72% респондентів-євреїв підтримали законодавство, яке вимагало б від молодих чоловіків із харедім проходити військову службу.

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