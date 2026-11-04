Студенти в Йоганнесбурзі поскаржилися на перебої з водою та світлом — TimesLIVE

Студенти Вітватерсрандського університету в Йоганнесбурзі, ПАР, під час голосування заявили про нерегулярне постачання води й електроенергії в районі Браамфонтейн. Молоді виборці, які прийшли на дільницю у спортивній залі університету, назвали ці питання серед пріоритетних для обраних представників влади, повідомляє TimesLIVE.

Базові послуги для студентів

25-річна Сіам Танда Машекіла сказала, що рада активній участі молоді в голосуванні, однак не впевнена, чи виконають політичні партії свої обіцянки. За її словами, обрані представники влади мають зосередитися на електропостачанні, воді та вуличному освітленні.

Вона наголосила, що стабільна електрика важлива для студентів, яким потрібні безпечні місця для навчання. Належне освітлення вулиць, за її словами, також необхідне тим, хто повертається додому пізно.

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Перебої в Браамфонтейні

Студентка третього курсу юридичного факультету Лебо Себолао розповіла про відключення води та електрики в Браамфонтейні. Вона зазначила, що ця ситуація засмучує її відтоді, як вона переїхала до Йоганнесбурга у 2024 році, а перебої також впливають на навчальний розклад.

За словами 20-річної Себолао, від вівторка в її помешканні не було ані води, ані електрики. Щоб потрапити на виборчу дільницю, їй довелося поїхати до свого дому на півдні Йоганнесбурга, щоб помитися, а потім повернутися до Браамфонтейна. Інший студент університету, Лімако Малусі, також назвав високу вартість університетської освіти значною проблемою для молоді, особливо для темношкірих студентів.

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