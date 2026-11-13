Студентський рух Сербії планує припинити торгівлю зброєю з Ізраїлем — Anadolu Agency

Представник переможного студентського руху Сербії Student List Філіп Убович заявив, що рух планує припинити торгівлю зброєю з Ізраїлем. Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Аарону Бастані для подкасту Novara Media, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція Student List

Відповідаючи на запитання про майбутні відносини Сербії з Ізраїлем, Убович назвав ситуацію в Газі «плямою на людяності». За його словами, програма руху передбачає припинення торгівлі зброєю з Ізраїлем.

Нещодавно оприлюднена зовнішньополітична програма Student List також засуджує військові дії Ізраїлю в Газі та передбачає збільшення гуманітарної допомоги палестинцям.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підприємство зі складання дронів

Убович також розкритикував тісні зв’язки колишнього президента Сербії Александра Вучича з Ізраїлем. Він назвав неприйнятним створення в Сербії підприємства зі складання дронів у співпраці з ізраїльською оборонною компанією та закликав зупинити цей проєкт.

Підприємство зі складання дронів Вучич відкрив у вересні. Student List переміг на дострокових парламентських виборах 25 жовтня, однак новий уряд Сербії ще формально не сформовано. Офіційних рішень про призупинення торгівлі зброєю з Ізраїлем або зупинку роботи підприємства наразі не оголошували.

Читай нас у