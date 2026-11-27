Студентський рух у Сербії висунув професора хімії Радомира Саїчича кандидатом на президентських виборах, які мають відбутися 27 грудня. Про це повідомляє Tagesschau.

Кандидат від студентського руху

Студенти заявили, що Саїчич присвятив професійне життя освіті й науці, водночас не мовчав про політично чутливі питання. За їхніми словами, після обвалу навісу в Нові-Саді, який став початком студентських протестів, професор публічно підтримав студентів. Також він виступав проти насильства з боку поліції та репресій щодо викладачів.

65-річний Саїчич уже є депутатом нового парламенту як представник студентського списку. Цей список здобув перемогу на парламентських виборах, яку в матеріалі названо несподіваною.

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Вибори після відставки Вучича

Колишній президент Сербії Александар Вучич наприкінці вересня подав у відставку. Його намір повернутися до влади на посаді прем’єр-міністра не реалізувався після перемоги студентського руху на парламентських виборах. Вучич не може знову балотуватися на посаду глави держави, оскільки вже відбув два президентські терміни.

Партія Вучича наразі не назвала власного кандидата на президентські вибори. Саїчич заявив, що після перемоги студентського руху необхідно забезпечити верховенство права та боротися з корупцією.

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