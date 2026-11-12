Subaru прагне досягти 50% теплового ККД у новому опозитному двигуні — Motor1

Subaru розробляє наступне покоління чотирициліндрового опозитного двигуна та прагне досягти для нього 50% теплового коефіцієнта корисної дії. Компанія хоче підвищити ефективність силового агрегату, зберігши характерне для марки компонування двигуна, повідомляє Motor1.

Ефективність у ширшому діапазоні

За представленими Subaru даними, дослідний двигун має приблизно удвічі ширший діапазон роботи з високою тепловою ефективністю, ніж нинішній атмосферний мотор, який компанія використовує у своїх гібридних моделях. Прототип оснащений турбонаддувом і безпосереднім упорскуванням пального, тоді як еталонний агрегат є атмосферним.

Інженери працюють над посиленням повітряного потоку всередині циліндрів, щоб повітряно-паливна суміш ретельніше перемішувалася до запалювання. Subaru також застосовує тривимірний аналіз процесу згоряння: він дає змогу точніше прогнозувати поширення полум’я після запалювання, передбачати детонацію та оптимізувати роботу двигуна.

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Турбіна, цикл Міллера і передкамерне згоряння

Для наближення до показника 50% Subaru розглядає використання турбокомпресора зі змінною геометрією. Така система змінює прохідний переріз турбіни залежно від обсягу вихлопних газів і може поліпшити реакцію двигуна. Компанія також допускає, що затримку реакції турбіни здатен компенсувати електромотор.

Ще одним можливим рішенням є цикл Міллера, за якого змінюються фази роботи впускних клапанів. Це може підвищити ефективність і знизити температуру вихлопних газів, що потенційно спростить застосування турбіни зі змінною геометрією. Водночас у Subaru визнають, що самих цих технологій, імовірно, буде недостатньо для досягнення 50% теплового ККД, тому також вивчають передкамерне згоряння.

Термінів серійного виробництва немає

Коли новий опозитний двигун з’явиться на серійних автомобілях і які моделі отримають його першими, Subaru не уточнила. Заявлений показник 50% наразі є ціллю розробки, а не підтвердженою специфікацією майбутнього силового агрегату.

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