Суд Абу-Дабі визнав засновника NMC Шетті відповідальним за шахрайство — The National

Суд першої інстанції Abu Dhabi Global Market в Об’єднаних Арабських Еміратах визнав засновника NMC Healthcare Бі Ар Шетті та колишнього генерального директора групи Прасанта Манґата відповідальними за свідому участь у шахрайстві проти NMC Group. Як повідомляє The National, порушення тривали від 2 квітня 2012 року до 9 квітня 2020 року.

Рішення 5 листопада ухвалив суддя сер Ендрю Сміт. Суд визнав обох чоловіків відповідальними за шахрайські та неправомірні торговельні дії. Згідно з рішенням, Шетті й Манґат нечесно брали участь у шахрайстві проти NMC Group.

Сума для подальших розрахунків

Суд визначив 5,39 млрд доларів як початкову суму для встановлення фінансових внесків, які Шетті та Манґат мають зробити до активів NMC Healthcare у межах вимог щодо шахрайських торговельних дій. Водночас ця сума не є остаточним відшкодуванням і не означає, що кожен із них має сплатити саме 5,39 млрд доларів.

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Суд дійшов висновку, що Шетті отримував значні кошти, неправомірно переказані з NMC Group, і використав частину з них для придбання активів. За висновками суду, він також не розкрив інформацію про забезпечення, пов’язане з його особистими фінансовими операціями, дозволив оприлюднювати оманливу фінансову звітність та допомагав приховувати запозичення групи від аудиторів Ernst & Young.

Позов банку проти Манґата

Окремо Abu Dhabi Commercial Bank домігся визнання своїх вимог до Манґата у справі про збитки, пов’язані з NMC. Суд встановив, що збитки, які банк може вимагати до відшкодування, становлять понад 1,19 млрд доларів з урахуванням можливих коригувань. Із цієї суми 1,02 млрд доларів припадає на непогашені зобов’язання, ще близько 168,98 млн доларів — на втрачений прибуток.

NMC Healthcare, заснована Шетті 1975 року, колись була найбільшим приватним оператором медичних послуг в ОАЕ. Після розслідування було виявлено понад 4,4 млрд доларів раніше не розкритого боргу, а у квітні 2020 року компанію передали під зовнішнє управління. Суд призначив подальше слухання для врегулювання невирішених фінансових та інших наслідків свого рішення.

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