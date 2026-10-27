Суд Абуджі зняв з розгляду кіберсправу про погрози губернатору — Premium Times Nigeria

Федеральний високий суд в Абуджі, Нігерія, зняв з розгляду справу про кіберзлочини проти Санусі Данкаки. Його обвинувачували в погрозах оприлюднити в соціальних мережах нібито оголені відео та фотографії губернатора штату Кано Абби Юсуфа.

Суддя Салім Ібрагім ухвалив таке рішення після того, як прокурор A.Y. Афегбуа подав клопотання про відкликання обвинувачень. Захисниця Данкаки Кауна Пензін не заперечувала проти клопотання. Причини відкликання прокурор не пояснив, повідомляє Premium Times Nigeria.

Відкликання обвинувачень

Раніше суд призначив початок розгляду на 7 грудня після того, як Данкака не визнав вини. Однак справу перепризначили на вівторок і внесли до переліку слухань цього дня.

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За даними News Agency of Nigeria, Служба державної безпеки Нігерії 22 жовтня висунула Данкаці два обвинувачення за законом про кіберзлочини.

Версія обвинувачення

В одному з епізодів обвинувачення заявляло, що Данкака та інші особи, які залишалися на волі, через Facebook стверджували, нібито мають оголені відео й фотографії губернатора Юсуфа. За версією обвинувачення, Данкака погрожував оприлюднити ці матеріали та намагався поширити нібито зловмисну публікацію через сторінку у Facebook Sanusi Dankaka Yahaya.

В іншому епізоді Служба державної безпеки стверджувала, що Данкака поширив публікацію про нібито наявність цих матеріалів, хоча, за її версією, знав про неправдивість такого повідомлення. Обвинувачення посилалося, зокрема, на статті 27(1)(b) та 24(1) Закону Нігерії про кіберзлочини 2015 року.

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