Суд Аляски відхилив запит штабу Пелтоли щодо відхилених бюлетенів — The Hill

Вищий суд Аляски у США відмовив виборчому штабу колишньої членкині Палати представників Мері Пелтоли в наданні списку відхилених поштових бюлетенів. Рішення ухвалили на тлі незавершеного підрахунку голосів на виборах до Сенату США від Аляски, повідомляє The Hill.

Аргументи суду

Суддя зазначив, що Виборчий відділ Аляски нині опрацьовує бюлетені із загальних виборів 2026 року й не має можливості на вимогу штабу сформувати звіт із бази даних реєстрації виборців VREM. У 17-сторінковому рішенні вказано, що такі електронні послуги не є обов’язковими, а запит має бути розумним.

Суд також дійшов висновку, що через складність розкриття записів VREMS виборчий орган не зобов’язаний надавати ці дані. Раніше штаб Пелтоли заявляв у судових документах, що без інформації про відхилені або поставлені під сумнів поштові бюлетені не може перевірити, чи належно врахували законні голоси його виборців.

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Перебіг підрахунку

Штаб суперника Пелтоли — сенатора-республіканця Дена Саллівана — звернувся до суду, щоб заблокувати їй доступ до записів VREMS. Кампанія Саллівана звинуватила Пелтолу в намаганні «підлаштувати систему на свою користь». Ці закиди стосувалися публікації The New York Times про можливі зв’язки кандидата-двійника Дена Дж. Саллівана-молодшого зі штабом Пелтоли; сама Пелтола та її команда це заперечували.

Вибори до Сенату на Алясці залишаються останніми, результат яких ще не оголошено, оскільки виборчі органи доправляють бюлетені з віддалених районів штату. Бюлетені можуть надходити протягом 15 днів після дня виборів, якщо їх відправили поштою не пізніше дня голосування. За даними Decision Desk HQ станом на вечір середи, Пелтола мала 48,63% голосів, Салліван — 46,90%, республіканець Джеральд Гайкс — 2,18%, а Ден Дж. Салліван-молодший — близько 1,65%.

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