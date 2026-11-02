Суд Багдада засудив дев’ятьох французів у справах ІДІЛ — Asharq Al-Awsat

В Іраку Кримінальний суд Карх у Багдаді виніс перші вироки дев’ятьом громадянам Франції, яких обвинувачують у належності до угруповання ІДІЛ. Їм призначили покарання у вигляді ув’язнення строком до 20 років, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Судові процеси щодо 47 французів, яких торік перевели із Сирії до Іраку, розпочалися у вересні. Усіх їх обвинувачують у зв’язках з угрупованням, яке контролювало значні території Іраку та Сирії у 2014–2017 роках. На момент публікації матеріалу перед судом постала менш ніж половина обвинувачених.

Перші вироки

Один із підсудних, якому 24 роки, отримав 15 років ув’язнення. За даними видання, понад десять років тому його забрала до Сирії мати. Після оголошення вироку він заявив у суді, що рішення поїхати до Сирії ухвалила мати.

Серед обвинувачених — 42-річний Камель Бен Мбарек, який сказав суду, що працював водієм у поліції ІДІЛ у сирійській Ракці. Інший підсудний, 28-річний Адель Буаун, якого обвинувачують в участі в операціях ІДІЛ в Алеппо та Пальмірі, заявив про каяття. Він також розповів про важкі умови утримання в курдських в’язницях у Сирії та заявив про фізичні й психологічні тортури.

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Критика процедури

Правозахисні організації критикують судовий процес, називаючи його поспішним і заявляючи, що зізнання могли бути отримані під примусом. Один з обвинувачених, 34-річний Лахдар Себуаї, заявив у суді, що записані свідчення не належать йому.

Французькі адвокати Матьє Багар і Марі Доз, які представляють багатьох із 47 французів, у жовтні повідомили, що іракська судова влада не дозволила їм прибути на слухання. Вони домагаються повернення підсудних до Франції для розгляду справ там. Правозахисники також побоюються, що окремим обвинуваченим можуть призначити смертну кару.

Серед тих, хто очікує на вирок, є Адрієн Гіаль. За даними видання, він заявляв від імені ІДІЛ про відповідальність за напад у Ніцці в липні 2016 року, коли вантажівка в’їхала в натовп під час святкування Дня взяття Бастилії та вбила 86 людей.

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