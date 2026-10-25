Суд Баїї встановив штраф 1 млн реалів за невідновлення автобусів — The Rio Times

У штаті Баїя на північному сході Бразилії регіональний виборчий суд зобов’язав повернути на маршрути весь автобусний парк після повідомлень про скорочення перевезень у день виборів. За невиконання рішення суд встановив штраф у 1 млн бразильських реалів за годину — приблизно 200 тис. доларів. Про це повідомляє The Rio Times.

Президент Вищого виборчого суду Бразилії Кассіу Нунес Маркес 25 жовтня 2026 року заявив, що в окремих місцях виборці мають труднощі з транспортом, але проблему вже виправляють. За його словами, транспортні програми загалом працюють добре та перебувають у віданні регіональних виборчих судів.

Скарги на скорочення рейсів

Найбільше скарг на відсутність автобусів надійшло із Салвадора, Фейра-ді-Сантани та Лауру-ді-Фрейтаса. Федерація Brasil da Esperança, до якої входить Партія трудящих президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та дві партії-союзниці, заявила про скорочення кількості автобусів у Салвадорі більш ніж на 50%.

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Генеральний інспектор виборчої юстиції Рікарду Віллаш Боаш Куева доручив виборчому суду Баїї надати звіт щодо цих повідомлень. Кількість автобусів, які не вийшли на маршрути, у матеріалі не уточнюється.

Рішення суду та прохання продовжити голосування

Голова виборчого суду Баїї Маурісіу Керцман Шпорер наказав Федеральній поліції заарештувати секретаря мобільності Салвадора Паблу Соузу. Міська влада Салвадора заявила, що Соузу перебуває в Парижі у службовому відрядженні та має з’явитися до поліції 26 жовтня.

Федерація Brasil da Esperança попросила продовжити голосування до 19:00 за місцевим часом у Салвадорі, Фейра-ді-Сантані та Лауру-ді-Фрейтасі. На час публікації рішення щодо цього звернення не було, а Нунес Маркес не відповів, чи можуть продовжити час голосування.

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