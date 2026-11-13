Високий суд Белуджистану в Пакистані зобов’язав уряд провінції протягом шести місяців остаточно доопрацювати проєкт правил винагороди місцевих рад. Документ має визначити зарплати та надбавки для обраних представників місцевого самоврядування.

Рішення суду

Колегія з двох суддів — Ікбала Ахмеда Касі та Міана Мухаммада Рауфа Атти — розглянула конституційну петицію, подану обраним головою муніципального комітету Мастунга, повідомляє Dawn.

Позивач посилався на статтю 35 Закону Белуджистану про місцеве самоврядування 2010 року. За його аргументами, голови та їхні заступники мають право на винагороду, проте не отримували зарплат і надбавок, попри виконання своїх обов’язків.

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Узгодження правил

Суд доручив Департаменту місцевого самоврядування спільно з департаментами права і парламентських справ та фінансів розв’язати юридичні, адміністративні й фінансові заперечення щодо проєкту. Після цього правила, які мають бути юридично обґрунтованими та фінансово здійсненними, слід подати на розгляд компетентному органу або кабінету провінції.

Позивач також просив здійснити виплати з 12 липня 2023 року та визначити його службовий статус або посадовий рівень. Суд окремо вказав посадовцям розглянути належну винагороду для обраних представників з огляду на їхні передбачені законом обов’язки.

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