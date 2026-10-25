Суд Бразилії очікує результат другого туру до 21:00 у Бразиліа — The Rio Times

У Бразилії Вищий виборчий суд (TSE) очікує оголосити результат другого туру президентських виборів у неділю, 25 жовтня 2026 року, між 20:30 та 21:00 за часом Бразиліа. Про це The Rio Times повідомляє з посиланням на голову суду Кассіу Нунеса Маркеса.

Перебіг голосування

За словами Нунеса Маркеса, голосування відбувається відповідно до очікувань. Він назвав 20:30 за часом столиці історичним орієнтиром для оголошення результату, водночас суд очікує появи підсумків у проміжку між 20:30 та 21:00.

У Бразилії голоси рахують електронною системою, тому переможця зазвичай визначають протягом кількох годин після закриття виборчих дільниць. TSE організовує вибори, забезпечує роботу електронних машин для голосування та оголошує офіційні результати.

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Суд не повідомляв, чи можуть окремі етапи підрахунку затримати оголошення. До підтвердження даних Вищим виборчим судом жодного з кандидатів не вважають переможцем.

Кандидати у другому турі

У другому турі змагаються чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор від штату Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару — син колишнього президента Жаїра Болсонару. The Rio Times наводить усереднений результат 45 загальнонаціональних опитувань від 21 соціологічної компанії, оприлюднених із 4 жовтня: Флавіу Болсонару мав 51% підтримки, а Лула — 49%.

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