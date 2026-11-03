Суд Бразилії зобов’язав скотарів залишити територію пірипкура за 120 днів — Mongabay

Федеральний суд у бразильському штаті Мату-Гросу зобов’язав некорінних осіб залишити територію корінного народу пірипкура протягом 120 днів. Вони мають вивезти працівників, худобу, техніку, обладнання та інше рухоме майно. На цій території живуть щонайменше двоє представників пірипкура, які перебувають у добровільній ізоляції, повідомляє Mongabay.

Рішення від 7 жовтня скасовує попередню постанову, яка тимчасово дозволяла деяким скотарям залишатися на землі до завершення процедури демаркації території. За невиконання розпорядження після спливу 120-денного терміну суд встановив штраф у 500 бразильських реалів на день.

Вирубування та скотарство

Рішення ухвалили після того, як бразильське агентство у справах корінних народів Funai та природоохоронне відомство IBAMA зафіксували нові випадки незаконного вирубування лісу й діяльність, пов’язану зі скотарством. Супутникові знімки виявили 36,83 гектара нової вирубки на ділянці, яку пов’язують зі скотарем Роберсоном Гомесом, відомим як Робінью. Його оштрафували на 185 тисяч реалів.

За матеріалами справи, Гомеса неодноразово виявляли на території після його виселення. У 2020 році він повідомив владі, що утримує там 620 голів худоби. Під час операції IBAMA в лютому 2026 року Луїс Карлос да Сілва Родрігес заявив, що орендує землю в іншого фігуранта справи та є партнером Робінью зі скотарства; за його словами, він мав на території приблизно 450 голів худоби.

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Ризик небажаного контакту

Funai та IBAMA також повідомили про виявлення нелегальних злітно-посадкових смуг, які, за даними матеріалів справи, могли використовувати для наркоторгівлі. Під час операції силовиків у західній частині муніципалітету Колніза затримали трьох людей і вилучили близько 500 кілограмів марихуани. Операцію проводили після повідомлення, що літак із Болівії скористався підпільною смугою для вивантаження наркотиків.

У Funai наголосили, що незаконна діяльність поблизу території становить загрозу фізичній безпеці та здоров’ю ізольованих людей. Небажаний контакт може спричинити передачу хвороб, до яких пірипкура не мають імунітету, а також збільшує ризики насильства, пов’язаного з організованою злочинністю.

Виконання судового рішення координуватиме Funai за підтримки IBAMA та силових структур у разі потреби. Прокурори зазначили, що першочерговим завданням є добровільний виїзд людей, аби уникнути конфронтації та не допустити прямого чи опосередкованого контакту з ізольованими пірипкура.

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