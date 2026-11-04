Суд Чилі залишив кота Персео під опікою колишньої партнерки — Der Spiegel

Верховний суд Чилі постановив, що кіт на ім’я Персео має залишитися під опікою колишньої партнерки його співвласника. Судді дійшли висновку, що щомісячне перевезення тварини між двома людьми після їхнього розриву було б для неї неприйнятним.

Добробут тварини має пріоритет

Як повідомляє Der Spiegel, п’ятеро суддів найвищої інстанції одностайно визнали кота істотою, що відчуває. Вони зазначили, що його добробут має переважати над інтересами та правами власників.

Цивільний кодекс Чилі розглядає тварин як рухоме майно в межах права спільної власності. Водночас суд у цій справі поставив захист кота вище за питання співвласності. Місцеві медіа назвали рішення безпрецедентним для захисту тварин.

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Спір після розриву пари

Колишня пара, за даними видання, придбала Персео у 2021 році. Після розставання чоловік оскаржив одноосібну опіку жінки над твариною та вимагав почергового догляду за котом.

Суд першої інстанції підтримав чоловіка й встановив спільну опіку: кота мали передавати щомісяця, а зустрічі, за даними медіа, планували проводити у відділку поліції. Жінка оскаржила це рішення та виграла апеляцію в суді Вальдивії. Верховний суд підтвердив цей вердикт, вказавши також на високий рівень конфлікту між сторонами, який не давав би змоги забезпечити добробут кота за спільної опіки.

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