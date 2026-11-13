Суд дозволив акцію в гавані Ньюкасла попри заперечення поліції — ABC News Australia

Верховний суд Нового Південного Уельсу відхилив клопотання поліції про заборону кліматичної акції в гавані Ньюкасла. Флотилія Paddle for the Plant, яку організовує рух Rising Tide, має відбутися, як заплановано, за участю сотень людей на каяках.

Як повідомляє ABC News, суддя Едвард Мастон зазначив, що мав збалансувати суспільний інтерес у політичному висловленні через зібрання та занепокоєння поліції. На його думку, інтерес у сприянні політичному висловленню шляхом зібрання переважає обґрунтовані побоювання комісара поліції.

Плани учасників акції

Суд почув, що до 785 учасників на каяках та інших плавзасобах планують вийти в гавань уранці. Активісти мають розгорнути 20-метрову конструкцію зі з’єднаних плавучих літер із написом «Coal Exports Equals Climate Chaos» — «Експорт вугілля означає кліматичний хаос».

Учасники також планують утворити суцільну лінію через гавань на 30–40 хвилин, щоб заблокувати судноплавний канал, а потім повернутися на берег. Кількість плавзасобів обмежать 785 одиницями — це більш ніж удвічі перевищує кількість учасників попередніх антивугільних протестів у порту.

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Заперечення поліції та безпека

Організатори публічних зібрань у Новому Південному Уельсі подають комісару поліції повідомлення, відоме як Form 1. Комісар поліції заперечив проти цієї заявки та попросив Верховний суд заборонити захід через ризики для учасників і користувачів гавані. Без Form 1 учасникам акції може загрожувати обвинувачення, зокрема у перешкоджанні людям, транспортним засобам або суднам.

Адвокат поліції Девід Г’юм заявив у суді, що посадовці транспортної сфери та поліція вважали ризики неприйнятними. Він послався на небезпеку зіткнень, перекидання плавзасобів і утоплення на відкритій воді. Помічник комісара поліції Девід Водделл також згадав випадок минулого року, коли протестувальників віднесло течією на сотні метрів углиб гавані.

Адвокат Rising Tide Майкл Грін повідомив, що на заході працюватиме команда безпеки для каяків, купання в каналі заборонять, а рятувальні жилети будуть обов’язковими. Учасникам також проведуть інструктаж щодо ручних сигналів для виклику допомоги. Організаторка Енн Годжсон заявила, що акція буде сімейною та не передбачатиме громадянської непокори.

Напередодні судового розгляду міська рада Ньюкасла заборонила Rising Tide проводити акції та протести на громадських землях. Мер Ньюкасла Гевін Морріс скористався вирішальним голосом для ухвалення цього рішення.

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