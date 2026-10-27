Суд Єгипту наказав закрити Mada Masr і оштрафував засновницю — RMF24

Єгипетський суд у вівторок наказав закрити одне з останніх незалежних медіа країни — онлайн-видання Mada Masr. Засновницю та головну редакторку порталу Ліну Атталлу визнали винною в управлінні сайтом без необхідного дозволу і оштрафували на 53 400 доларів, повідомляє RMF24.

Штраф і тримання під вартою

Суддя постановив, що Атталла має залишатися під вартою до сплати штрафу. За даними Mada Masr, кошти внесли через кілька годин після оголошення рішення. Водночас місцеперебування головної редакторки після цього залишається невідомим.

Адвокат Атталли Хасан аль-Ажарі заявив, що оскаржить судовий вирок. Рішення суду викликало критику з боку організацій, які захищають свободу слова.

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Тиск на незалежне видання

Mada Masr проводить журналістські розслідування, зокрема про корупцію, посилення ролі армії в державі та порушення прав людини. Від 2017 року сайт видання заблокований єгипетською владою. Подана у 2018 році заявка на акредитацію, за інформацією порталу, так і не отримала відповіді.

Human Rights Watch назвала процес проти Атталли ескалацією репресій і «обурливим нападом на незалежні медіа». Amnesty International та ще 118 громадських і медійних організацій закликали владу Єгипту припинити переслідування Mada Masr і надати виданню акредитацію.

За даними організації «Репортери без кордонів», Єгипет посідає 169-те місце у світовому рейтингу свободи медіа. Єгипетська ініціатива за особисті права повідомляє, що 26 журналістів у країні перебувають під вартою через свою професійну діяльність.

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