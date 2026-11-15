Суд Єгипту закрив Mada Masr і засудив редакторку до року ув’язнення — Tagesschau

Суд в Єгипті постановив закрити незалежне новинне видання Mada Masr та оштрафувати його на 3 млн фунтів. Головну редакторку порталу Ліну Атталлу в іншому провадженні заочно засудили до одного року ув’язнення, повідомляє Tagesschau.

Наприкінці жовтня Атталлу викликали до суду. За її словами, рішення про закриття Mada Masr і штраф суддя ухвалив після одного дня слухань. Журналістку на кілька годин затримали до сплати штрафу. Того ж дня вона дізналася про ще одне провадження.

Звинувачення у справі

Єгипетська судова влада висунула обвинувачення у поширенні неправдивих новин і роботі новинного сайту без дозволу. Редакція Mada Masr заявляє, що подала заявку на ліцензію кілька років тому, однак до останнього часу не була поінформована про її відхилення.

Mada Masr працює 13 років і досі розсилає щоденний бюлетень арабською та англійською мовами. Серед іншого видання повідомляло про критику міністра транспорту після смертельної залізничної аварії на захід від Каїра.

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Тиск на незалежні медіа

Правозахисник Мохаммед Зарі розповів, що Атталлу неодноразово затримували та допитували в прокуратурі. На його думку, влада прагне підпорядкувати медіа своєму контролю, а припинення роботи незалежних редакцій позбавить суспільство надійної інформації про події в країні.

Представниця профспілки журналістів Еман Ауф заявила, що журналісти в Єгипті, які намагаються працювати нейтрально та професійно, стикаються із заборонами, погрозами й залякуванням. Спостерігачі також вважають, що судові процеси проти Mada Masr не відповідали принципам верховенства права: під час жовтневого слухання Атталлі призначили державного захисника, тоді як її власних адвокатів не допустили.

Редакція подала апеляцію. Міжнародні журналістські організації засудили дії єгипетської влади щодо медіа. Зарі також розкритикував західні уряди за, на його думку, недостатньо критичне ставлення до авторитарної влади Єгипту.

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