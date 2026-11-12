+4° Київ +3° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.4 € 50.36 zł 11.44
$ 45.4 € 50.36 zł 11.44
+4° Київ +3° Варшава +10° Вашингтон
Головне Довкола світу

Суд ЄС відхилив усі сім польських скарг на кліматичний пакет — RMF24

UA.NEWS 12 Листопада 2026 11:11
Суд ЄС відхилив усі сім польських скарг на кліматичний пакет — RMF24

Суд Європейського Союзу відхилив усі сім скарг Польщі щодо кліматичного пакета ЄС «Готові до 55». Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню, повідомляє RMF24.

Позиція Польщі

Варшава стверджувала, що масштабні кліматичні рішення в Євросоюзі мали ухвалюватися одностайно, а не кваліфікованою більшістю. Польська сторона також посилалася на можливе порушення принципу енергетичної солідарності, непропорційність витрат і нерівне ставлення до держав-членів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аргументи Суду ЄС

Суд ЄС визнав спірні норми такими, що відповідають договорам Євросоюзу. На думку суду, їхньою головною метою є захист клімату, а не втручання в національну енергетичну політику держав-членів.

Суд також відкинув аргументи Польщі щодо енергетичної солідарності, витрат і нерівного ставлення. Він підкреслив, що інституції ЄС можуть ухвалювати такі рішення, навіть якщо їхні наслідки є відчутнішими для окремих країн.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток