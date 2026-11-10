Суд ЄС: відсотки на витрати за кредитом суперечать директиві — RMF24

Суд Європейського Союзу у справі C-744/24 визнав, що положення кредитних договорів про нарахування відсотків на суми, призначені для покриття витрат за споживчим кредитом, суперечать директиві 2008/48/ЄС. Справу до Суду ЄС передав районний суд польського міста Влодава, повідомляє RMF24.

Спір стосувався договору споживчого кредиту, укладеного у травні 2022 року. Позичальник оформив кредит на 150 тисяч злотих, однак фактично отримав 133 214,92 злотого. Ще 16 785,08 злотого банк спрямував на фінансування страхування.

Банк застосував річну процентну ставку 8,49% до всієї суми кредиту, зокрема до частини, призначеної для сплати страхового внеску. Споживач оскаржив такий порядок, оскільки відсотки нараховувалися також на кошти, що покривали витрати, пов’язані з отриманням кредиту.

Кошти позичальника і витрати за кредитом

Суд ЄС розмежував кошти, фактично надані позичальнику, та витрати, пов’язані з отриманням фінансування. До таких витрат можуть належати комісія за видачу кредиту або страховий внесок. Сам факт фінансування цих платежів у межах кредитного договору не робить їх капіталом, на який можна нараховувати договірні відсотки.

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Водночас рішення не забороняє банкам стягувати комісії чи платежі за страхування. Воно також не означає автоматичної недійсності всіх договорів, за якими такі витрати були профінансовані кредитом: наслідки слід оцінювати з огляду на умови конкретного договору.

Відсотки, сплачені до рішення

У вересні 2026 року фінансовий омбудсмен Польщі розглянув пропозицію банківського сектору щодо виконання рішення. Вона передбачала зміну практики нарахування відсотків і врегулювання частини вже стягнутих сум. Омбудсмен наголосив, що під час розрахунків слід врахувати також відсотки, стягнуті до ухвалення рішення, а процедура має бути прозорою та не обмежувати права споживачів.

Рішення не надає всім позичальникам автоматичного права на так звану санкцію безкоштовного кредиту, передбачену польським законодавством. Для її застосування потрібно встановити порушення визначених законом обов’язків кредитора та дотримання інших умов, зокрема щодо виду договору і строків.

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