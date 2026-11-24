Суд загальної юрисдикції ЄС у середу вранці має винести рішення щодо позову про те, чи порушила Європейська комісія закон, не подавши до кінця 2023 року пропозицію про припинення утримання сільськогосподарських тварин у клітках. Рішення може змусити Єврокомісію оприлюднити чіткий графік відмови від кліток для більшості видів таких тварин, зокрема курей-несучок, курей, яких вирощують на м’ясо, телят, свиней, кролів і качок, повідомляє Politico Europe.

Позов зоозахисних організацій

Справу веде організація Compassion in World Farming від імені 170 груп із захисту тварин. Її директорка Деббі Тріплі заявила, що організації прагнуть домогтися виконання Єврокомісією юридичного обов’язку й оприлюднення строків для внесення пропозицій щодо заборони кліток для всіх сільськогосподарських тварин.

Попередній склад Єврокомісії у 2021 році заявив про намір поступово відмовитися, а згодом заборонити використання кліткових систем для низки тварин. Обіцянка пролунала після Європейської громадянської ініціативи End the Cage Age, яка зібрала майже 1,4 млн підписів, а також масштабного, але необов’язкового голосування Європарламенту.

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Комісія планувала подати пропозицію до кінця 2023 року, щоб нові правила запрацювали у 2027-му. Однак до виборів до Європарламенту 2024 року відповідного проєкту не представили.

Подальші плани Комісії

Чинна Єврокомісія у стратегії тваринництва, представленій у липні 2026 року, пообіцяла поступово відмовитися від кліток для курей і свиней. Пропозицію щодо курей очікують 9 грудня, а аналогічну ініціативу для свиней — у 2027 році.

Єврокомісія до оголошення рішення відмовилася від коментарів. Єврокомісар з питань охорони здоров’я та добробуту тварин Олівер Варгеї повідомив депутатам Європарламенту, що Комісія вивчить рішення суду та виконає його «якнайкраще». Він також наголосив, що аналогічні стандарти мають застосовуватися до імпорту, аби європейські фермери не стикалися з недобросовісною конкуренцією.

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