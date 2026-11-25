У Брюсселі, Бельгія, Загальний суд Європейського Союзу визнав, що Європейська комісія не виконала обіцянки підготувати графік поетапної відмови від утримання деяких сільськогосподарських тварин у клітках. Ідеться, зокрема, про телят, кролів, качок та інших тварин. Про рішення суду повідомляє Politico Europe.

Позов зоозахисних організацій

Позов проти виконавчого органу ЄС у 2024 році подали зоозахисні неурядові організації. Вони стверджували, що Комісія проігнорувала Європейську громадянську ініціативу щодо заборони кліток для всіх сільськогосподарських тварин.

Ініціатива зібрала майже 1,4 мільйона підписів. У 2021 році попередній склад Єврокомісії пообіцяв до кінця 2023 року представити графік заборони кліток для визначених категорій тварин. Оскільки цього не сталося, коаліція організацій звернулася до суду.

Строків суд не визначив

Загальний суд, який входить до Суду ЄС, зазначив, що Комісія має виконувати зобов’язання, взяті у відповіді на громадянську ініціативу, незалежно від зміни складу єврокомісарів. Тепер Єврокомісія має встановити графік відмови від кліток для телят, кролів, качок та інших тварин.

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Водночас суд не встановив конкретного строку, до якого Комісія має діяти. За даними видання, вона могла б уникнути подальших кроків, якби формально відкликала свою обіцянку щодо відмови від кліток для цих тварин.

Організація Compassion in World Farming, яка очолила судовий процес, повідомила, що Комісія в листі підтвердила відсутність наміру відкликати обіцянку. Суд також відмовив позивачам у доступі до внутрішніх документів Комісії, а коаліція зоозахисних організацій заявила, що не оскаржуватиме рішення.

Єврокомісар з питань добробуту тварин Олівер Вархеї сказав депутатам Європарламенту, що Комісія вивчить рішення суду та виконає його якнайкраще. Нинішній склад Комісії вже окреслив плани відмови від кліток для курей і свиней, однак чітких термінів для інших груп тварин немає.

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