Суд ЄС заборонив органічне маркування харчів із CBD без дозволу — Deutsche Welle

Суд Європейського Союзу постановив, що харчові продукти з канабідіолом (CBD) не можуть бути сертифіковані як органічні без попереднього дозволу на їхній продаж у ЄС. Органічне маркування могло б ввести покупців в оману, створюючи враження, що такий товар уже має дозвіл на реалізацію, повідомляє Deutsche Welle.

CBD вважають новим харчовим продуктом

Канабідіол є сполукою, яку містить канабіс; зазвичай його отримують із конопель із низьким вмістом тетрагідроканабінолу (THC). На відміну від THC, CBD не спричиняє психоактивного ефекту. Його продають, зокрема, у вигляді олій, капсул і желейних цукерок як інгредієнт для підтримки самопочуття.

Європейська комісія класифікує CBD як новий харчовий продукт, тобто такий, який не споживали в ЄС у значних обсягах до 15 травня 1997 року. Для законного продажу таких продуктів потрібні оцінка безпеки та дозвіл. Суд зазначив, що канабідіол такого дозволу ще не отримав, однак не робив висновку про його небезпечність.

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Суперечка виникла у Франції

Суд наголосив, що дотримання стандартів органічного виробництва не скасовує вимоги щодо дозволу на продаж. На думку суду, сертифікація сприяє просуванню товару та формує у споживачів позитивне уявлення про його якість і схвалення. Обмеження також поширюється на продукцію, призначену для експорту за межі ЄС.

Рішення стосується харчів на основі CBD або продуктів, збагачених CBD, які не мають дозволу на ринку Євросоюзу. Воно не охоплює всі харчові продукти з конопель: насіння конопель і звичайну конопляну олію можна продавати та сертифікувати як органічні за умови відповідності встановленим стандартам.

Справу передали до Суду ЄС після того, як французький регулятор органічного землеробства INAO заборонив органам сертифікації визнавати органічними продукти на основі або зі вмістом CBD. Галузева асоціація виробників конопель оскаржила це рішення у Державній раді Франції, яка звернулася за роз'ясненням до суду ЄС. Тепер французький суд має вирішити спір з урахуванням цього тлумачення.

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