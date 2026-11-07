Суд Естонії частково реабілітував Імре Аракаса за антирадянський опір — ERR News

Верховний суд Естонії частково реабілітував Імре Аракаса, якого Верховний суд Естонської РСР у 1979 році засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд визнав, що низка епізодів у його справі була пов’язана з протидією радянському режиму, повідомляє ERR News.

Які епізоди переглянули

У 1979 році Аракаса визнали винним, зокрема, у спробі залишити СРСР човном без дозволу, крадіжках, незаконному зберіганні зброї та збройних нападах. Спроба втечі не вдалася через несправність двигуна: вітер і хвилі віднесли човен назад до берега.

Верховний суд скасував засудження Аракаса та реабілітував його в частині епізодів, які визнав актами опору. Йдеться про викрадення човнів і двигунів для підготовки втечі за кордон, придбання та викрадення зброї, а також заволодіння спорядженням із міліцейського автомобіля. Суд дійшов висновку, що матеріали справи переконливо свідчать про намір Аракаса чинити збройний опір радянській владі.

Водночас суд залишив чинним засудження за викрадення двох парасольок з автомобіля, оскільки не встановив зв’язку цього епізоду з боротьбою за свободу. Держава також має відшкодувати Аракасу 700 євро судових витрат.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Іншому заявнику відмовили

Суд також відхилив заяву про реабілітацію іншого чоловіка, засудженого у 1979 році до 12 років у виправно-трудовому таборі суворого режиму. Його покарання у 1988 році скоротили до дев’яти років і трьох місяців.

Адвокат Свен Сіллар просив переглянути частину вироку, пов’язану з викраденням 13 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів із приміщення спортивного товариства Dünamo. Однак кримінальна палата Верховного суду наголосила, що мотиви кожного учасника мають оцінюватися окремо. У матеріалах справи цього заявника суд не знайшов доказів того, що він діяв як борець за свободу, тому вирок і покарання залишилися чинними.

Естонське законодавство дозволяє реабілітувати осіб, засуджених судами в Естонії або інших частинах колишнього СРСР у період від 16 червня 1940 року до 20 серпня 1991 року, якщо буде доведено, що їхні дії були вчинені в боротьбі за незалежність Естонії або проти несправедливостей щодо естонського народу.

Читай нас у