Суд Філіппін видав ордер на арешт проповідника Кібалоя — Channel NewsAsia

Суд на Філіппінах видав ордер на арешт проповідника Аполло Кібалоя, якого США розшукують у справі про ймовірну сексуальну торгівлю дітьми. Рішення стало кроком у процедурі можливої екстрадиції Кібалоя до Сполучених Штатів, повідомляє Channel NewsAsia.

Кібалой, який називає себе «Сином Божим», уже перебуває під вартою на Філіппінах без права на заставу. У країні його судять в окремій справі про торгівлю людьми; у разі обвинувального вироку йому загрожує довічне ув’язнення. Проповідника затримали у 2024 році, а згодом він не визнав провини за філіппінськими обвинуваченнями.

Запит США та рішення суду

За словами речника Міністерства юстиції Філіппін Поло Мартінеса, влада країни подала до суду клопотання про дозвіл на екстрадицію Кібалоя до США. Вашингтон офіційно звернувся з таким запитом у серпні.

У четвер суд також видав ордери на арешт двох соратниць Кібалоя, які перебувають на волі. Як зазначив Мартінес, суд встановив наявність достатніх підстав вважати, що кожен із фігурантів вчинив злочини, зазначені у запиті про екстрадицію. Окремо суд видав розпорядження, яке забороняє Кібалою та двом жінкам залишати Філіппіни.

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Відповідно до філіппінського законодавства, суд ще має провести слухання перед остаточним рішенням щодо передання проповідника Сполученим Штатам.

Обвинувачення у США

У 2021 році велике журі присяжних у США висунуло Кібалою обвинувачення у змові з метою сексуальної торгівлі із застосуванням сили, обману або примусу, сексуальній торгівлі дітьми та контрабанді великих сум готівки.

В американському обвинувальному акті стверджується, що жінок вербували як особистих помічниць проповідника. За версією обвинувачення, вони мали готувати йому їжу, прибирати в його помешканні, робити масажі та вступати з ним у статеві стосунки.

Кібалой є засновником філіппінської релігійної організації Kingdom of Jesus Christ, яка заявляє про мільйони прихильників та володіє телевізійною мережею. Він також є союзником колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте.

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